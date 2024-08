Vasco dá atenção a Vegetti, que vem de desgaste após maratona

Vegetti é um dos jogadores com mais partidas pelo Vasco no ano - (crédito: Leandro Amorim)

O atacante Pablo Vegetti vem passando por uma programação diferente de treinos no Vasco após apresentar desgaste e dores no adutor da coxa no clássico com o Fluminense, no último sábado (10).

Segundo o portal “ge”, o jogador ainda não treinou em campo após o citado jogo. Ele realizou atividades de fisioterapia e fortalecimento muscular na terça (13) e nesta quarta (14). Domingo (11) e segunda (12) o elenco recebeu folga.

O cuidado extra visa o restante da temporada. Afinal, Vegetti é um dos jogadores com mais partidas no ano no time e passou por uma maratona recente de jogos. Não à toa, começou como reserva no duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão, no sábado retrasado (3).

Ainda de acordo com o portal, o Pirata também não treinou em campo nas atividades entre os encontros com Atlético-GO (pela Copa do Brasil) e Fluminense (pelo Brasileirão). Dessa forma, caso não esteja apto a atuar contra o Criciúma, no domingo (18), pela 23ª rodada, o interino Rafael Paiva pode promover a entrada de GB ou Rayan, centroavantes de ofício.

