Internacional x Fluminense (Sub-20): onde assistir e escalações

Após entrar no G8, o Fluminense visita o Internacional, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), pela 18ª rodada, penúltima da primeira fase do Brasileirão sub-20. Nesse sentido, a equipe carioca precisa pontuar para chegar à última rodada dependendo apenas de si para avançar na competição.

Com 27 pontos, os Moleques de Xerém estão com três à frente de Santos e Bahia, que também brigam por uma vaga nas quartas de finais. O Colorado, por sua vez, tem apenas 16 pontos e já não tem qualquer chance de se classificar.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (15) terá a transmissão do canal SporTV (TV fechada).

Como chega o Internacional

Os meninos do Colorado iniciam a sequência contra três equipes cariocas: Fluminense, Botafogo (jogo atrasado) e Flamengo. Apesar de ter três vitórias seguidas, a equipe gaúcha não tem mais chance matemática de classificação e quer finalizar o Brasileirão na melhor posição possível. Nesse sentido, a equipe conta com o fator casa para aumentar a invencibilidade recente.

Como chega o Fluminense

A equipe de Rômulo Rodríguez sofreu a primeira derrota na temporada, depois de onze partidas consecutivas de invencibilidade. Assim, o time carioca perdeu para o Vasco por 1 a 0, no domingo (11). Desta vez, o Tricolor necessita vencer para chegar à última rodada na zona de classificação. Por fim, o zagueiro Gustavo Cintra volta de suspensão, após ter desfalcado o Flu no duelo com o Palmeiras. Na última rodada, aliás, a equipe recebe o São Paulo, em Xerém.

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Brasileirão-Sub-20 2024 – 18ª rodada

Data e horário: 15/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cristo Rei, São Leopoldo (RS)

INTERNACIONAL: Henrique Menke; Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Evertow, Jhonatan Kauan, Luis Otavio, Yago Noal, Anderson e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernandez.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

