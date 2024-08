Nacional (URU) x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), às 19h, no Central Parque, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega após se classificar em primeiro no Grupo B, enquanto os uruguaios passaram em segundo no Grupo H. A partida de volta acontece na quinta-feira seguinte, dia 22, no Morumbis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+

Como chega o Nacional-URU

Os uruguaios devem ter todos seus reforços à disposição. Os destaques ficam por conta do atacante Nico López e o zagueiro Coates. Contudo, o primeiro deve começar a partida no banco de reservas, já que ainda adquire ritmo de jogo. Já o defensor deve ser titular ao lado de Diego Polenta e refazer uma dupla de zaga que atuou juntos na seleção uruguaia. O atacante colombiano Herazo e o lateral-direito Rodríguez são as outras contratações do Nacional. Em contrapartida, o atacante Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, sofreu uma grave lesão no joelho direito e está fora da partida e do restante da temporada.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista terá todos os seus titulares à disposição e descansados. Afinal, o técnico Luis Zubeldía poupou seus principais jogadores contra o Atlético Goianiense, visando o embate contra o Nacional-URU. De desfalques, o Tricolor não terá Erick, Galoppo, Pablo Maia e Alisson, todos no departamento médico. Além disso, Igor Vinícius ficou no Brasil com um desgaste muscular e iniciou um trabalho para se recuperar fisicamente. Por fim, o atacante Juan vem negociando sua saída para o futebol turco e também ficou fora da viagem. Assim, Rodriguinho e Moreira ganharam chances e foram relacionados pelo treinador argentino.

NACIONAL-URU X SÃO PAULO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Local: Estádio Gran Central Parque, Montevidéu (URU)

Data e hora: 15/8/2024, às 19h(de Brasília)

NACIONAL-URU: Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva e Maurício Pereira; Galeano, Bentancourt e Recoba. Técnico: Martín Lasarte

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

