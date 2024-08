Mbappé: ‘É um prazer jogar com Vini Jr’

Vini Jr e Mbappé celebram primeiro gol do atacante francês com a camisa merengue - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

O título da Supercopa da Europa conquistado pelo Real Madrid, nesta quarta-feira (14), marcou a estreia de Kylian Mbappé, com direito a gol, pelo clube merengue. Após conquistar o título europeu, o astro francês disse que foi “uma noite mágica” e celebrou a possibilidade de jogar ao lado de Vini Jr.

“Foi uma noite mágica. Sempre sonhei com esse momento, e agora virou realidade. Mas, esse time é o maior do mundo, é uma loucura! Estou muito feliz com o resultado, levantamos um troféu e estamos muito satisfeitos. Consegui marcar um gol como atacante, o que é incrível. Espero poder fazer isso sempre”, disse o atacante em entrevista à ‘TNT Sports’ após a vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta.

“É fácil jogar com o Vini. Temos grandes jogadores, muitos em alto nível. É o melhor time porque os melhores jogadores estão aqui. Ou seja, é um prazer jogar ao lado deles”, completou Mbappé.

Por fim, o camisa 9 do Real Madrid comentou sobre a sua adaptação ao novo clube e rasgou elogios aos companheiros de equipe.

“Cheguei com minha personalidade, sendo eu mesmo, e conheci todo mundo. Eles são fantásticos, a adaptação foi muito fácil. Estão me ajudando em tudo, na vida, em casa, e no futebol”, finalizou.

