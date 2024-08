Corinthians vence o Atlético-GO pelo Brasileirão Sub-20

O Corinthians venceu o Atlético-GO por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira, no Estádio da Fazendinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com o triunfo, o Timãozinho interrompeu uma sequência de quatro derrotas na liga nacional. Os gols do Corinthians no triunfo contra o Dragão foram marcados pelos volantes Luiz Gustavo Bahia e André Luiz, e o meio-campista Pedrinho.

No entanto, o Corinthians não tem mais chances matemáticas de avançar para o mata-mata do Brasileiro sub-20. A equipe comandada por Raphael Laruccia se encontra na 15ª posição, com 18 pontos conquistados. O Fluminense, primeiro time na zona de classificação para a fase seguinte, possui 27 unidades. Do outro lado, o Atlético-GO é o lanterna da competição, com apenas 12 pontos.

O Timãozinho encerra sua participação no Brasileiro da categoria contra o Athletico, fora de casa, no dia 21. Os comandados de Laruccia voltarão suas atenções para o Campeonato Paulista sub-20.

