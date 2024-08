Botafogo x Atlético (Sub-20): onde assistir e escalações

Botafogo e Atlético fazem duelo na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será nesta quinta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Enquanto o Glorioso está na 18ª colocação do torneio nacional, com 15 pontos, o Galo aparece em 15º lugar, com 18 somados.

Onde assistir

O confronto entre cariocas e mineiros terá a transmissão do canal SporTV (TV fechada).

Como chega o Botafogo

O Botafogo faz uma campanha ruim até agora, com apenas três vitórias em 16 partidas. Além disso, são seis empates e sete derrotas. Assim, aparece na tabela com saldo negativo de oito gols.

Como chega o Atlético

O Atlético faz campanha um pouco melhor. Afinal, são quatro vitórias, seis empates e sete derrotas. O time mineiro, no entanto, tem dez gols negativos de saldo. O time, porém, foi um dos destaques da rodada anterior, quando os conseguiram uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians.

BOTAFOGO X ATLÉTICO

Brasileirão-Sub-20 2024 – 18ª rodada

Data e horário: 15/8/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio NIlton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Joaquim; Kauê Leonardo, Kauã Branco, Serafim e Lucyo; Justino e Kaio; Rafael Lobato, Kauan Toledo, Kayke e Fabiano. Técnico: Carlos Leiria

ATLÉTICO-MG: Robert; Vitor Gabriel, Léo Borges, Dudu Cruz, Kauã Rocha; Maykon, Denilson, David Kauã; João Rafael, Caio Maia e Lucas Louback. Técnico: Guilherme Dalla Déa

