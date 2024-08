Com Tiquinho e Estêvão à disposição, Botafogo e Palmeiras estão escalados para jogo da Libertadores

Para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, Botafogo e Palmeiras estão com as escalações definidas. A partida acontece, às 21h30, desta quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Escalação do Botafogo

O time alvinegro, aliás, tem o atacante Tiquinho Soares à disposição após ser desfalque nos últimos três jogos, mas o atleta inicia a partida no banco de reservas.

Para o duelo diante do Verdão, o Botafogo, inclusive, está escalado pelo técnico Artur Jorge com: John, Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus.

Eduardo, Júnior Santos e Jeffinho, lesionados, são os principais desfalques no departamento médico. Damián Suárez, afastado do elenco principal, também está fora da partida.

Escalação do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, aliás, decidiu manter o esquema com três zagueiros. No setor ofensivo, ele deixou o meio-campista Zé Rafael, o meia-atacante Felipe Anderson e o atacante Estêvão no banco de reservas. Eles, afinal, estavam em tratamento de diferentes problemas físicos.

A escalação do Palmeiras para o jogo é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Rony e Flaco López.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.