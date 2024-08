Diego Lugano fala para quem vai torcer entre Nacional x São Paulo

Nesta quinta-feira (15), Nacional e São Paulo abrem a eliminatória das oitavas de final da Libertadores da América. O primeiro duelo será no Uruguai, onde o charrúa terá o mando de campo e a oportunidade de abrir vantagem em cima do rival.

Apesar de toda a distância territorial entre os dois clubes, ambos têm Diego Lugano como um dos seus ídolos. Por conta disso, o ex-zagueiro foi procurado pela mídia uruguaia e respondeu sobre qual será a sua torcida no duelo.

“Sem dúvida, devo muito ao São Paulo. Tive a decolagem da minha carreira no Brasil. Tudo o que eles me deram e me dão é indescritível. O Nacional também me trouxe do interior quando eu tinha 18 anos. Embora não tenha tido muitas oportunidades porque era uma época diferente, surgiram menos jovens, etc., estou muito grato e também espero que o futebol uruguaio volte a ser competitivo a nível internacional. Porque quando o Nacional, o Peñarol ou o Defensor vão bem, todos nós lá fora vamos bem. Todos vivemos do prestígio do futebol, por isso é difícil saber quem torcer. Serei neutro. Vamos ver um bom empate entre dois campeões mundiais”.

História de Lugano no São Paulo

Contratado pelo Tricolor em 2004, Diego Lugano se tornou um símbolo de raça. Titular absoluto enquanto ficou no MorumBIS, ele faturou diversos títulos, entre eles, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes.

