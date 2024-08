Tiquinho, sobre vantagem do Botafogo na Libertadores: ‘Não tem tranquilidade’

O Botafogo saiu em vantagem pelas oitavas da Libertadores. Nesta terça-feira, o Glorioso venceu o Palmeiras por 2 a 1, no Nilton Santos. Após o duelo, o atacante Tiquinho Soares, que voltou após três jogos, destacou a vitória, mas tem cautela sobre a diferença no placar.

“Não tem tranquilidade. Adversário superdifícil, sabe jogar a competição. Primeiro agradecer a Deus pela vitória, Palmeiras é difícil, mas agora é descansar. Domingo já temos um grande clássico”, disse o jogador na saída de campo.

Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Alvinegro carioca se classifica com qualquer empate, enquanto o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal – vitória palmeirense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Antes, o Botafogo recebe o Flamengo, domingo, no Estádio Nilton Santos, defendendo mais uma vez a liderança do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.