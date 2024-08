Brasileirão Sub-20: Santos empata com Cruzeiro e se complica por classificação

O Santos precisava da vitória para entrar no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas o resultado, em jogo válido pela penúltima rodada antes da definição dos classificados para as quartas de final, não veio. Na noite desta quarta-feira (14), o time paulista ficou no empate por 3 a 3 com o Cruzeiro em Nova Lima (MG).

Gabriel Bomtempo, Miguelito e Vinicius Lira anotaram para os paulistas, e Josefer, Gui Meira e Tevis balançaram as redes para os mineiros no Estádio Castor Cifuentes.

Com o resultado, o Peixe segue em nono lugar, agora com 25 pontos. Assim, precisará secar o Fluminense, oitavo na tabela com 27 e que fecha o pelotão de classificação. Nesta quinta (15), a equipe carioca enfrenta o Internacional fora de casa e, se vencer, abre cinco de vantagem para o Alvinegro Praiano, faltando apenas uma rodada. O Cruzeiro, já classificado, aparece na sexta posição, com 32 pontos.

O jogo

Logo no começo do jogo, o Cruzeiro largou na frente em uma boa jogada de lateral pela esquerda. Josefer foi à linha de fundo e finalizou por debaixo das pernas do goleiro João Fernandes. O Peixe não se abateu e criou boas oportunidades, em especial com Miguelito e Vinícius Lira. Este, último, fez a jogada que resultou no gol de empate com Gabriel Bomtempo. Em pênalti sofrido por Villarreal, coube a Miguelito, em cobrança de pênalti, colocar os paulistas em vantagem ainda no primeiro tempo. A Raposa até terminou melhor a etapa, mas sem novas chances. Na volta do intervalo, a Raposa mostrou mais consistência do que o adversário e chegou ao empate com um gol de falta de Tevis. No desespero, o Santos partiu para cima, mas faltou organização para deixar o campo com a vitória.

A última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 ocorrerá na próxima quarta-feira (21). O Cruzeiro visita o Palmeiras no Bruno José Daniel, às 15h (de Brasília), enquanto o Santos recebe o Goiás no CT Rei Pelé, no mesmo horário.

