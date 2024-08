Abel elogia Botafogo e promete ‘novo Palmeiras’ em jogo da volta

Abel Ferreira em jogo do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras perdeu para o Botafogo pelo jogo de ida oitavas de final da Copa Libertadores por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira fez elogios diretos ao ataque do Alvinegro e criticou os homens que formaram a linha de frente titular alviverde. O comandante português, no entanto, fez uma promessa para o jogo da volta e mostrou confiança em reverter o resultado.

“O jogo do Botafogo é muito isso, vertical, não é de hoje. É ponto forte da equipe, ataca muito a profundidade. Consegue ver os dois centroavantes adversários, como seguram a bola, são possantes. Os nossos não estavam conseguindo ganhar os duelos com o zagueiros deles. Mudamos um pouco, fizemos substituições. Fizemos ajustes porque não estávamos conseguindo ganhar duelos dos zagueiros deles, sair da marcação, ligar jogo. Mas penso que depois criamos dificuldades, tiramos as marcações, a equipe deles é muito forte em atacar profundidade e em duelos”, analisou.

“Nós queríamos ligar o jogo com os centroavantes, mas, para ligar o jogo, tivemos que mudar um bocadinho, porque os nossos centroavantes, nem o López, nem o Rony, estavam a conseguir ganhar os duelos aos jogadores deles”, acrescentou.

Promessa para jogo da volta

O treinador do Palmeiras ainda mandou um recado à torcida. Ele exalou confiança em reverter o cenário no duelo da volta, que acontece na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

“Em nossa casa vai ser diferente”, prometeu o treinador do Palmeiras.

O Palmeiras precisa vencer o Botafogo por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades. Com dois gols de vantagem, o time avança direto às quartas de final da Copa Libertadores. Contudo, antes desse novo jogo, o time entra em campo pela Série A do Brasileiro, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.