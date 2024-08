Artur Jorge valoriza vitória do Botafogo, mas pontua: ‘Dificuldade apenas começando’

Artur Jorge no comando do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo conquistou uma vantagem importante pelas oitavas da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alvinegro venceu o Palmeiras, no Nilton Santos. O técnico Artur Jorge destacou que a equipe procurou o resultado desde o início e foi recompensada com os gols no primeiro tempo.

“É um jogo muito importante em termos de resultado, querendo ou não é uma vantagem importante na nossa casa. Fizemos um jogo para isso, muito competente. Os jogadores foram muito rigorosos na execução do plano de jogo, para contrariar uma equipe muito forte, com grandes individualidades. Tivemos sucesso enquanto resultado, mas fomos merecedores disso. Saímos daqui com 2 a 1, teremos um segundo jogo e nos comprometemos em lutar por essa eliminatória até o limite. Demos um primeiro passo importante para conseguir essa vantagem, mas ainda estamos no meio, essa dificuldade não terminou, está apenas começando”, disse.

Artur Jorge começou a coletiva exaltando a festa da torcida do Botafogo, que fez dois lindíssimos mosaicos em sequência antes da bola rolar e empurrou os jogadores durante os 90 minutos.

“Essa energia é contagiante para todos nós, para mim em particular, para os jogadores… Momentos como esse fazem a diferença, a importância da torcida tem um grau superior quando sentimos o estádio dessa forma. Esses jogadores merecem que acreditem neles, pela forma como têm trabalhado e desempenhado ao longo da temporada em todos os jogos. Ainda temos muitos jogos pelas frentes, difíceis batalhas, mas os jogadores são merecedores desse apoio”, afirmou.

Queda de rendimento

O treinador analisou possível queda de rendimento do Alvinegro na segunda etapa.

“Não acho que tenha havido nenhum tipo de queda de rendimento. São circunstâncias de jogo e contextos de jogo que podem ser diferentes de um tempo para o outro. No primeiro tempo, nós tivemos algumas oportunidades. Houve a primeira com o Luiz Henrique, uma oportunidade muito clara, tivemos outras com finalizações para tentar fazer mais. Mas há do outro lado uma outra equipe. Nós temos que saber interpretar aquilo que são os momentos de jogo e saber perceber que não jogamos sozinhos. Nós não vamos ser dominantes (o jogo todo). Não vamos estar constantemente a jogar dentro da área do adversário. Mas acho que nós dominamos o jogo. Hoje fomos superiores”, disse o treinador.

Panorama para volta

Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Alvinegro carioca se classifica com qualquer empate, enquanto o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal – vitória palmeirense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Antes, o Botafogo recebe o Flamengo, domingo, no Estádio Nilton Santos, defendendo mais uma vez a liderança do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.