Fluminense tem desfalques de peso, mas pode ter retornos contra o Corinthians

Ganso está fora do duelo com o Corinthians por causa do terceiro cartão amarelo - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após a derrota, de virada, para o Grêmio na Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a equipe carioca terá pela frente um confronto direto com o Corinthians, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Dessa forma, o Tricolor terá três desfalques de peso, com dois dos principais nomes do elenco nesta temporada. Afinal, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o técnico Mano Menezes também está fora pelo mesmo motivo e não estará à beira do campo.

Para o lugar do camisa 10, a tendência é que Lima, que estufou a rede duas vezes nas copas, seja o substituto natural. O elenco ainda conta com Renato Augusto, que poderia reencontrar seu ex-clube, mas não tem tido oportunidades com Mano. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comandará a equipe no duelo decisivo.

Retornos importantes para duelo decisivo

Apesar dos desfalques, o time poderá ter retornos importantes, com os de Nonato e de Kevin Serna. O colombiano, aliás, pode ser o substituto direto de Jhon Arias. Marquinhos é outro nome que pode retornar, mas irá depender de sua evolução na fase de transição. A informação é do portal “ge”.

No sistema defensivo, Thiago Silva, que foi poupado contra o Vasco, deve ser o titular. Ignácio, por sua vez, poderá estar em campo, visto que estava suspenso na Libertadores por causa de uma expulsão na partida do Sporting Cristal-PER, seu ex-clube.

Por fim, vale lembrar que o confronto é decisivo, visto que o Corinthians tem um ponto a mais que o Fluminense na disputa contra o rebaixamento. Um tropeço em pleno Maracanã, pode fazer com que o adversário aumente a diferença neste início de returno e afetar a reação que a equipe esboçou com as quatro vitórias seguidas antes da derrota para o Vasco.

