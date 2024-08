Mauricio Pochettino aceita proposta para comandar seleção dos EUA

O técnico Mauricio Pochettino aceitou a proposta para comandar os Estados Unidos, de acordo com diversos veículos da imprensa do país. Logo depois de deixar o Chelsea, o argentino, de 52 anos, irá assumir a seleção de um dos países- sede da Copa do Mundo de 2026, no lugar de Gregg Berhalter.

Desde a saída do profissional, após a Copa América, a confederação americana tinha o treinador argentino como um dos principais alvos. Ele também teve seu nome ventilado na Inglaterra, que novamente foi vice da Eurocopa. Esta será a primeira vez em que o técnico irá assumir uma seleção nacional.

O treinador comandou o Chelsea na temporada 2023/24 e recolocou o clube nas competições europeias. Vale lembrar que os Blues terminaram em sexto lugar na Premier League e vão disputar a Liga Conferência em 2024/25., com uma arrancada na reta final da Premier League.

Por fim, o argentino iniciou a carreira de técnico no Espanyol, em 2009. Além disso, passou por Southampton, Tottenham e Paris Saint-Germain, além do Chelsea. Na equipe parisiense, aliás, venceu um Campeonato Francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França.

