O que mudou no São Paulo desde a última partida pela Libertadores

O São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (15), às 19h, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor volta a atuar pela competição continental após dois meses e terá mudanças significativas em relação ao último embate que realizou no torneio.

Afinal, o São Paulo encarou o Talleres no dia 29 de maio e venceu por 2 a 0, em um Morumbis lotado. Desde então, a equipe perdeu um titular muito importante: Alisson. O volante, que vinha sendo a principal peça de engrenagem do time, sofreu uma fratura na perna direita e só deve voltar a atuar no ano que vem.

Neste espaço de tempo, Luiz Gustavo apareceu e se firmou. Com grandes atuações e um físico de impressionar aos 37 anos, ele tomou conta da posição e vem fazendo boa parceria com Bobadilla. Outro veterano que recuperou espaço foi Rafinha. O lateral-direito se machucou na primeira partida da fase de grupos, também contra o Talleres, e, agora , deve voltar a ser titular contra o Nacional, já que Igor Vinícius não viajou para o Uruguai.

Contudo, neste período de pouco mais de dois meses, ninguém ganhou mais espaço do que Ferreira. O atacante, que vinha recebendo poucos minutos com Zubeldía, conquistou um lugar no time titular e não saiu mais. Ele se tornou uma importante válvula de escape na equipe e se firmou no lado esquerdo do ataque Tricolor.

São Paulo também ganha reforços para as oitavas da Libertadores

Por fim, o Tricolor tem novos rostos para disputar a Libertadores. Afinal, os volantes Marcos Antônio e Liziero foram inscritos e podem defender a equipe na competição. O primeiro, até aqui, é a única contratação anunciada do clube nesta janela, enquanto o Cria de Cotia retornou após empréstimo da Suíça. Quem também está inscrito é o jovem zagueiro Igão, da base, já que Ruan ainda não foi apresentado oficialmente e só poderá atuar se o São Paulo passar para as quartas de final.

O São Paulo contra o Talleres tinha: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla, Rodrigo Nestor e Lucas Moura; Luciano e Juan.

O São Paulo contra o Nacional deve ter: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

