Vídeo: pai de Yamal se envolveu em confusão antes de facada

Yamal e Nasraoui com a camisa da Espanha: jovem é uma das estrelas da Fúria e brilhou, sobretudo, na Eurocopa - (crédito: Foto: Divulgação)

Internado após levar golpes de faca, Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, do Barcelona, se envolveu em uma confusão anteriormente ao ataque ocorrido na última quarta-feira (14). Em vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece discutindo com vizinhos horas antes do esfaqueamento em Mataró, município próximo de Barcelona.

De acordo com a imprensa espanhola, testemunhas relataram que Nasraoui teria discutido com outros residentes do local após ser atingido por uma água arremessada de uma varanda. A polícia precisou intervir a fim de controlar os ânimos os envolvidos.

Nas imagens, o pai de Yamal aparece dizendo que foi agredido ao ser agarrado e jogado no chão.

Veja os vídeos:

???? ATUALIZAÇÕES Imagens desta tarde mostram Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, numa discussão antes do esfaqueamento que sofreu esta noite. Segundo o autor dos vídeos, os agressores eram espanhóis de etnia cigana. https://t.co/jKmhDHDkLd pic.twitter.com/6GAEdaBUYn — Jornal do X (@JornaldoX) August 14, 2024

Segundo o jornal “La Vanguardia”, a Mossos d’Esquadra, unidade da Polícia da Catalunha, deu início as investigações. Em comunicado nesta quinta-feira (15), a instituição informou que quatro suspeitos foram presos.

Estado de saúde do pai de Yamal após facada e manifestação nas redes sociais

Atualmente, Mounir Nasraoui está internado no hospital de Can Ruti de Badalona. Ele teve três feridas profundas. Porém, o pai de Yamal está fora de perigo. Em seu perfil no Instagram, Nasraoui fez uma manifestação para agradecer pelo apoio. "Obrigado a todos pela torcida. Já estou melhor. Um forte abraço para todos", disse.