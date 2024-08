Fundo de Investimento Saudita abre conversas por Éder Militão, do Real Madrid

Militão é o novo alvo do Fundo de Investimento Saudita, que fez proposta por Vini Jr - (crédito: - Foto: Sergei Gapon/AFP via Getty Images)

Após apresentar uma proposta bilionária para ter Vinícius Júnior, o Fundo de Investimento Saudita também tem outro foco dentro do elenco merengue. Afinal, também abriu conversas para a contratação do zagueiro brasileiro Éder Militão. No momento, os números são sigilosos, porém as negociações tiveram início nesta semana.

Os investidores, portanto, procuraram primeiro os representantes do atleta para depois tratar com o Real Madrid. Vale lembrar que a equipe bateu o Atalante por 2 a 0, na estreia oficial de Mbappé, e conquistou a Supercopa da Europa, nesta quarta-feira (14), na Polônia.

De acordo com o portal “ge”, o empresário do atleta, Ulisses Jorge, adiou a festa de aniversário que faria no final de semana para tratar do assunto pessoalmente na Europa. O defensor renovou contrato em janeiro e assinou vínculo com o Real até até 2028 e a cláusula de saída é de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

Aos 26 anos, Militão chegou ao clube espanhol em 2019, quando deixou o Porto, de Portugal, por 50 milhões de euros. A cria do São Paulo, já esteve em campo em 156 jogos, com nove gols e 11 títulos. Na Seleção Brasileira, o zagueiro soma 35 jogos, sendo campeão da Copa América de 2019 e do Superclássico das Américas de 2018.

