Liga Forte União propõe pacote com Record e YouTube para o Brasileirão

A Liga Forte União (LFU) enviou uma proposta, por meio da LiveMode, para a comercialização dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A proposta inclui uma divisão da transmissão entre a Record e o YouTube. A Folha de São Paulo foi a primeira a divulgar a informação.

De acordo com o plano, Record e YouTube pagariam cerca de R$ 200 milhões pelos direitos de um jogo por rodada, com um contrato de três temporadas, entre 2025 e 2027. Inicialmente, o SBT havia feito uma proposta semelhante, mas retirou após indicar que a oferta não seria aceita.

O comitê da LFU prefere um contrato mais curto, ao contrário da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que assinou um acordo de cinco temporadas com a Globo para suas plataformas.

Se a proposta for aceita, a LiveMode vai transferir os direitos a um canal que gerenciará as transmissões, com a CazéTV sendo a opção mais cotada. A CazéTV já tem experiência com parcerias de sucesso, como no Campeonato Paulista.

Se concretizada, a proposta garantirá a transmissão do futebol brasileiro no YouTube durante todo o ano. Afinal, o Paulistão começa no fim de janeiro e o Brasileirão termina em dezembro.

