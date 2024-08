Flamengo nunca perdeu para o Bolívar no Maracanã; veja retrospecto

Flamengo e Bolívar se reencontram pela Libertadores da América 2024 nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã. A expectativa da Nação é repetir a goleada aplicada no último encontro entre as equipes no Rio de Janeiro, em maio, e assim aproximar-se da vaga nas quartas de final sem precisar buscar saldo na altitude. E para isso, o Rubro-Negro conta com um retrospecto para lá de favorável contra o adversário atuando em seu território.

Brasileiros e bolivianos se cruzaram apenas seis vezes ao longo de toda história na Libertadores. Metade desses jogos ocorreram no Maracanã e tiveram algo em comum: nenhum terminou com o Bolívar em vantagem no placar. O Flamengo goleou o adversário em duas oportunidades, inclusive no último encontro entre as equipes, e empatou outro em 2 a 2 – esse sob o comando de Jayme de Almeida.

O Bolívar, aliás, não ganha um jogo no Brasil há mais de 20 anos. A última vitória dos bolivianos em solo brasileiro ocorreu em 2002, quando superou o Athletico por 2 a 1. De lá para cá, disputou nove partidas no país e acabou derrotado em oito – exceto pelo empate em 2 a 2 com o Flamengo, em 2014.

Flamengo x Bolívar no Maracanã

O primeiro encontro entre Flamengo e Bolívar no Maracanã ocorreu em junho de 1983, também pela Libertadores, e terminou com um amasso dos donos da casa. O Rubro-Negro goleou o adversário por 5 a 2, com gols de Julio Cesar Barbosa, Adílio, Robertinho, Elder e Baltazar.

O segundo encontro demorou para sair e só ocorreu quase 31 anos depois, em março de 2014. O Flamengo desse período atuava sob os comandos de Jayme de Oliveira e, ao contrário do que se viu na primeira vez, não conseguiu vencer o Bolívar. O confronto terminou empatado em 2 a 2, com dois gols de Everton Cardoso.

Por fim, Flamengo e Bolívar se enfrentaram no Maracanã em maio deste ano, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro, inclusive, precisava da vitória para se manter vivo no torneio e assim o fez: superou o adversário por 4 a 0. Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro marcaram os gols do triunfo dos donos da casa.

Apesar do excelente retrospecto como mandante, o Flamengo mais perdeu jogos do que venceu diante do Bolívar. Em seis jogos, o Rubro-Negro acabou superado em três e só venceu nas duas ocasiões mencionadas acima.

