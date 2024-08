Palmeiras x Botafogo terá transmissão em General Severiano, com telões

Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Aliás, a partida será transmitida ao vivo em General Severiano, sede do Glorioso, em um evento com dois telões de LED e roda de samba. Os ingressos são limitados e custam R$ 25.

Após vencer o jogo de ida, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo tem, portanto, a vantagem de jogar por um empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final da Libertadores. Se perder por um gol de diferença, a disputa será, então, nos pênaltis.

O “Embrazado em General” terá um telão em área coberta, no ginásio do clube, e outro no pátio do deck. O jogo decisivo será às 21h30, mas o evento começa horas antes, às 17h, com opções de bebidas e comidas, como churrasco, para os torcedores.

Esta será a terceira partida do Botafogo na Libertadores 2024 transmitida na sede para os torcedores. O evento vem se tornando uma tradição e ponto de encontro para os alvinegros.

A última vez que o Botafogo chegou às quartas de final da Libertadores foi em 2017. Naquele ano, o time eliminou vários campeões continentais em sequência: Colo Colo (CHL), Olimpia (PAR), Estudiantes (ARG), Atlético Nacional (COL) e Nacional-URU.

SERVIÇO – TRANSMISSÃO DE PALMEIRAS X BOTAFOGO EM GENERAL SEVERIANO

Data: 21/08 (quarta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: General Severiano, Av. Venceslau Brás, 72, Botafogo

Ingressos (R$ 25): https://www.sympla.com.br/evento/embrazado-do-fogao-botafogo-x-palmeiras-libertadores/2560538

Sócios-proprietários do clube não pagam

