Roger vê evolução no Internacional em retomada das vitórias: ‘Mais consistente’

O Internacional dá o primeiro respiro no Campeonato Brasileiro e na temporada. Isso porque venceu o Juventude de virada por 2 a 1, em jogo atrasado pela sexta rodada da Série A, no Beira-Rio, na última quarta-feira (14). Assim, deu fim a um jejum de 12 partidas sem vencer levando em consideração todas as competições.

Após o duelo, o técnico Roger Machado pontuou que o triunfo só foi possível porque houve evolução no desempenho do Colorado.

“A partida de hoje com todas as derrotas foi a mais consistente até então. A gente vem percebendo a evolução. Tenho falado para os atletas. Eu costumo ser um profissional realista. Há crescente na atuação dos últimos jogos mesmo sem as vitórias. Buscamos ampliar a janela de boas atuações”, detalhou o comandante.

“Hoje, mesmo com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume, oportunidades, pênalti perdido, a gente se manteve dentro da partida. Na minha opinião, é dessa forma que se constrói grupos vitoriosos. A resiliência desses momentos”, complementou.

Estreia dos sonhos de Tabata no Internacional

O meio-campista Bruno Tabata, contratado para substituir Alan Patrick, fez a sua estreia pelo Inter exatamente neste confronto contra o Juventude. Por sinal, ele foi protagonista, já que marcou de pênalti o gol que assegurou o resultado positivo. O jogador errou a cobrança, segunda penalidade defendida pelo goleiro Gabriel, mas aproveitou o rebote.

Tabata também recebeu o prêmio de melhor jogador do embate e sofreu a falta que originou a primeira penalidade, desperdiçada por Valencia.

Outro destaque do jogo foi o volante Thiago Maia, que também marcou pela primeira vez pelo Internacional, após 17 partidas. Ele foi contratado pelo clube no início da temporada. Já Tabata foi apresentado na última semana. O contrato do meio-campista com o Inter é válido até 2027.

O Colorado voltou a vencer após 53 dias e subiu para a 12ª colocação, com 25 pontos. A equipe ainda conta com quatro partidas a menos no Campeonato Brasileiro devido à tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Aliás, o elenco do Internacional não terá descanso, pois se reapresenta no CT de Alvorada, às 15h30, nesta quinta-feira (15).

#Brasileirão ???????? Bruno Tabata teve a maior Nota do time em Internacional 2-1 Juventude (em sua estreia)! ?? 1 gol

? 1 pênalti perdido (convertido no rebote)

???? 1 pênalti sofrido

???? 3 passes decisivos

????? 1 grande chance criada

???? 6 finalizações (4 no gol!)

???? Nota Sofascore 7.7 pic.twitter.com/KClvofDNnv — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 15, 2024

