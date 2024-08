Bournemouth acerta contratação de Evanilson, do Porto

Evanilson em ação com a camisa do Porto, de Portugal, antes de acertar com o clube inglês - (crédito: - Foto: Miguel Ripoa/AFP via Getty Images)

O Bournemouth, da Inglaterra, acertou a contratação de Evanilson. ex-Fluminense, que atuava pelo Porto, de Portugal. Nesse sentido, o valor da transação girou em torno de 37 milhões de euros (R$ 223 milhões), com mais €10 milhões (R$ 60,2 milhões) em bônus. As informações são dos jornais portugueses “Record” e “A Bola” e do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

Além disso, a negociação terá 10% de mais-valia para o clube português em uma futura venda. Assim, a venda tem potencial para ser uma das mais caras da história do clube português.

Neste momento, ela não aparece entre as dez maiores. Contudo, se cumprirem todas as variáveis, o negócio será menor apenas que as saídas de Otávio para o Al-Nassr (€60 milhões), em 2023; Éder Militão para o Real Madrid (€50 milhões) em 2019; e Luis Díaz para o Liverpool (€50 milhões), em 2022.

Por fim, revelado nas divisões de base do Fluminense, Evanilson está no Porto desde 2020. Por lá, estufou a rede em 60 oportunidades, nas 154 partidas em que esteve em campo pelos Dragões e conquistou seis títulos. Ele também fez parte do elenco que disputou a Copa América, em junho e julho, nos Estados Unidos.

