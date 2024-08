Botafogo identifica torcedor que fez gesto racista à torcida do Palmeiras

Elemento com a camisa do Botafogo perde a linha no Nilton Santos - (crédito: Reprodução/Instagram @tossiro)

O Botafogo já identificou o torcedor que fez gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras durante a vitória do Glorioso sobre o Verdão por 2 a 1, na última quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o homem imitou um macaco e exibiu a pele branca para as vítimas de sua ação irresponsável.

De acordo com o jornal “O Globo”, o Botafogo não divulgará o nome do criminoso. Porém, enviará as imagens à Polícia Civil, assim como a identidade do elemento.

Ao Botafogo caberá sanções internas, como, por exemplo, proibi-lo de frequentar o Colosso do Subúrbio ou retirá-lo do quadro associativo, claro, se este for sócio do clube alvinegro. Já as autoridades serão responsáveis por medidas judiciais, além da confirmação da identidade do acusado.

Assim que as imagens “viralizaram” na internet, o Botafogo logo soltou uma nota repudiando o ato e se colocando à disposição da Polícia Civil.

Curiosamente, na fase de grupos da mesma Copa Libertadores, os botafoguenses sofreram racismo de peruanos, após a vitória sobre o Univeristario por 1 a 0, em Lima. O Glorioso, na ocasião, cobrou uma explicação.

Organizadora da Libertadores, a Conmebol, por ora, ainda não se manifestou sobre o episódio.

