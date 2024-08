Real Madrid: Endrick e Bellingham fazem brincadeiras na web

Bellindrick? Apesar de ser uma contratação recente no Real, Endrick mostra sintonia fora de campo com Bellingham - (crédito: Foto: Divulgação)

Apresentado há quase um mês no Real Madrid, Endrick começa a construir seus primeiros laços dentro do elenco. Um dos nomes que tem mais interagindo com o jovem nas redes sociais é o meio-campista Jude Bellingham. O inglês e o brasileiro vêm trocando brincadeiras na web.

Em uma postagem feita por Endrick após o título da Supercopa da Uefa, Bellingham comentou utilizando uma referência que viralizou na web posteriormente a declarações do jovem.

“Vamos, Bobby”, escreveu o inglês, citando Bobby Charlton, ídolo da Inglaterra e do Manchester United que foi apontando pelo atacante brasileiro como um de seus jogadores preferidos. Ele morreu em 2023, aos 86 anos.

Entretanto, o troco de Endrick veio na sequência. O brasileiro fez uma postagem no story, onde Bellingham aparece sem camisa e com um filtro que altera o seu rosto.

“Que homem, que físico, que jogador”, escreveu o jovem, que teve a publicação resposta pelo inglês, que voltou a brincar com a revelação do Palmeiras:

“Homem igual Bobby”.

Veja as interações:

O Bellingham chamando o Endrick de BOBBY pelo amor de Deus! ???? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/IKffzo3oqQ — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) August 14, 2024

Endrick: “Que homem, que físico, que jogador” Bellingham: “Homem igual Bobby ??????????” E tome resenha nesse vestiário KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dxCIpwnJzm — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) August 14, 2024

Bellingham brilha em título do Real Madrid; Endrick não sai do banco

O Real Madrid conquistou a Supercopa da Uefa ao vencer a Atalanta por 2 a 0, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, na última quarta-feira (14). Valverde, após passe de Vini Jr, e Mbappé, em assistência de Bellingham, anotaram os gols da equipe espanhola, que faturou a taça pela 6ª vez em sua história.

