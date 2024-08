Confira quanto o Fluminense irá lucrar com a saída de Evanilson do Porto

Evanilson em ação com a camisa do Porto, de Portugal, antes de acertar com o clube inglês - (crédito: - Foto: Divulgação/FC Porto)

O Bournemouth, da Inglaterra, acertou a contratação de Evanilson, ex-Fluminense, que atuava pelo Porto, de Portugal. Nesse sentido, o valor da transação girou em torno de 37 milhões de euros (R$ 223 milhões), com mais €10 milhões (R$ 60,2 milhões) em bônus. O Fluminense, como clube formador, terá direito a uma quantia nesta transação.

De acordo com o jornalista especializado em futebol português, Bruno Andrade, os Dragões adquiriram o restante dos direitos econômicos do atacante numa negociação que não se tornou pública.

O Tricolor de Laranjeiras, portanto, terá direito a uma quantia na casa dos 1,5 milhões de euros (R$ 9 milhões), como clube formador por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Ascensão do atacante

Revelado nas divisões de base do Tricolor, Evanilson está no Porto desde 2020. Por lá, estufou a rede em 60 oportunidades, nas 154 partidas em que esteve em campo pelos Dragões e conquistou seis títulos. Ele também fez parte do elenco que disputou a Copa América, em junho e julho, nos Estados Unidos.

Nascido em Fortaleza (CE), chegou aos 14 anos ao Fluminense. Evanilson subiu ao profissional em 2017, mas pouco atuou pelo clube das Laranjeiras. Logo foi emprestado ao STK Samorim, da Eslováquia, com seis jogos e dois gols antes de voltar ao Brasil.

De volta ao clube carioca, ele se destacou durante as temporadas de 2019 e 2020, marcando 10 gols em 25 partidas. Chegou a negociar com o Crystal Palace para atuar na Premier League, mas acabou fechando com o Porto. Agora, poderá realizar o sonho de jogar na Inglaterra, na próxima temporada.

