Zagueiro ou meia? Textor joga bola no Nilton Santos após vitória do Botafogo

O amplo domínio do Botafogo sobre o Palmeiras, na vitória pela ida das oitavas de final da Libertadores, inspirou John Textor na última quarta-feira (14). Isso porque o dono da SAF alvinegra esperou o apito final da partida para bater uma bolinha nos gramados do Nilton Santos antes de deixar o estádio após uma noite memorável para os botafoguenses.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, John Textor tem protagonizado momentos curiosos e divertidos. O último deles ocorreu justamente nos gramados do Nilton Santos, quando tentou desfilar seu talento como jogador ao arriscar alguns chutes e dribles dentro das quatro linhas. O dono da SAF alvinegra também esbanjou fôlego ao percorrer o campo trocando passes com outros botafoguenses que brincavam por ali com ele.

Momentos antes da descontração, o time do Botafogo estava em campo celebrando a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O duelo, que contou com mosaico dupla face nas arquibancadas, deu vantagem do empate ao Alvinegro no jogo da próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

Repercussão nas redes sociais

Os lances protagonizados por John Textor e o gol perdido no final do vídeo – digno do inacreditável futebol clube – viralizaram nas redes sociais. Um torcedor do Botafogo, inclusive, brincou com a contratação do norte-americano: “Pode jogar de zagueiro?”, questionou.

“Como odiar esse homem? Uma máquina de entretenimento”, comentou outro alvinegro nas redes sociais. “Sou muito fã”, corroborou uma botafoguense.

John Textor nos esportes

Essa não é a primeira vez que John Textor viraliza como esportista desde que comprou o Botafogo. Recentemente, o norte-americano se arriscou no skate ao lado de Pedro Vita, atleta de 14 anos que representa o Alvinegro em competições nacionais.

Textor apareceu em Saquarema usando um capacete vermelho e arriscou manobras no skate antes de descer na pista. O público presente entrou na brincadeira e retribuiu o empenho do norte-americano com palmas e gritos.

