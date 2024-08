Grêmio confirma empréstimo de meio-campista para clube da MLS

Carballo em sua última partida pelo Grêmio, o empate em 0 a 0 com o Corinthians pelo jogo de volta da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, na manhã desta quinta-feira (15), que vai emprestar o meio-campista Felipe Carballo ao New York Red Bulls, da MLS. O jogador uruguaio será cedido por um ano ao clube norte-americano, que dará uma compensação financeira pela contratação. O vínculo contará com uma opção de compra ao fim do empréstimo.

Inicialmente, o New York Red Bulls tentou contratar o volante em definitivo. Isso porque enviou uma proposta de cerca de 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual). O jogador tinha interesse em buscar um novo destino, o que facilitou um desfecho positivo na negociação. Além do clube de Nova Iorque, outros clubes, tanto da MLS como de outros países, também possuíam interesse em fechar com Carballo.

Havia a expectativa de que ele fizesse sua despedida do Imortal no duelo com o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Contudo, nem sequer ficou no banco de reservas, provavelmente pela negociação com o New York Red Bulls. A última partida de Carballo pelo Grêmio foi no empate por 0 a 0 com o Corinthians, pelo embate de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Vale relembrar que o meio-campista uruguaio chegou ao Tricolor Gaúcho em janeiro do ano passado. Na época, o Grêmio desembolsou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,8 milhões na cotação do período) para tirá-lo do Nacional, do Uruguai. O mesmo clube tentou repatriá-lo recentemente, mas com uma oferta de empréstimo.

Passagem de Carballo pelo Grêmio

Carballo sofreu com um problema no púbis, que o acompanhou durante a última temporada. Tanto que realizou uma cirurgia para tentar corrigir a lesão em dezembro, mas também demorou para se recuperar. Em um primeiro momento, o prazo era que retornasse em um mês.

Entretanto, isso ocorreu apenas no fim de maio. Tanto que sua primeira partida na temporada foi na vitória de goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest, ainda na fase de grupos da Libertadores. Até aqui em 2024, Carballo já atuou em 15 jogos. Devido ao período inativo, ele também perdeu espaço na equipe com as contratações de Dodi, Du Queiroz e Edenílson.

