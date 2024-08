John Textor, do Botafogo, avança na compra de clube inglês

Ele não para! John Textor está próximo de completar mais um grande investimento no futebol. Dessa vez, o empresário está em negociação para comprar o Everton, clube inglês que disputa a Premier League. Segundo a imprensa inglesa, nos últimos dias, o negócio entre as partes avançou.

Ainda de acordo com a imprensa inglesa, o acionista majoritário da do Botafogo recebeu um período de exclusividade do clube e do atual proprietário de 94,1% das ações, o empresário Farhad Moshiri, na negociação para a compra da participação majoritária do clube de Liverpool.

Dessa forma, o empresário ganha um tempo para conseguir concluir a compra total do clube, e por sua vez, não disputar com nenhum concorrente. John Textor já é acionista de um clube da Premier League, o Crystal Palace – porém, não é o majoritário, com 45% das ações.

No entanto, para finalizar a negociação do Everton, o norte-americano terá que vender suas ações do clube londrino. Isso porque a Premier League não permite que um mesmo grupo ou empresário seja dono de mais de um clube na mesma divisão, o que é o caso do Everton e Crystal Palace.

A ideia do empresário é achar um novo clube na Inglaterra para realizar investimentos, uma vez que não conseguiu ser o acionista majoritário do Crystal Palace. Há três anos, chegou a comprar 40% do clube inglês por 86 milhões de libras, o que totalizou os 45% das ações que o pertence.

