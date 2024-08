Cristiano Ronaldo publica vídeo misterioso sobre novo projeto

Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita - (crédito: Divulgação/Al-Nassr)

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo dá indícios de que inicia seu processo de transição dos campos para outras atividades. Após adquirir recentemente parte de uma empresa fabricante de cerâmica, o astro português publicou um vídeo sobre um novo projeto em que está envolvido. Porém, o camisa 7 fez mistério.

Na publicação, feita em seu perfil no Instagram, o jogador do Al Nassr surge em um cenário com objetos que remetem a sua carreira. Bem vestido e com parte da camisa aberta, Cristiano Ronaldo parece participar de uma filmagem para sua próxima empreitada, que aparenta ser um podcast.

“Quando pedes ao Cristiano para não partilhar informação sobre o seu novo projeto…”, diz uma voz no início do vídeo, que rendeu brincadeiras de outros jogadores.

Veja o vídeo:

???? pic.twitter.com/OgfvvO0ZBg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 15, 2024

Atualmente, o astro português foca em seu projeto de atingir a marca dos 900 gols. Na vitória de seu clube por 2 a 0 sobre o Al Taawon, pela semifinal da Supercopa Saudita, na estreia da temporada, o camisa 7 deixou sua marca e chegou aos 896 gols. Além disso, fez o 65º gol pelo Al Nassr, além de ter se tornado o primeiro jogador a marcar em 23 temporadas seguidas.

No próximo sábado, a equipe de CR7 encara o Al-Hilal pelo título da Supercopa Saudita. A bola rola às 13h15 (horário de Brasília).

