Vitor Roque é o favorito para substituir Evanilson no Porto

A saída de Evanilson para o Bournemouth, da Inglaterra, deixou uma lacuna aberta no comando de ataque do Porto. Para preencher esse ‘vazio’, a diretoria do clube português mira a contratação do também brasileiro Vitor Roque, sem espaço no Barcelona, segundo o portal “MaisFutebol”.

Evanilson foi negociado por 37 milhões de euros (R$ 223 milhões), mais 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) em metas estabelecidas em contrato. O atacante, ex-Fluminense, vinha sendo um dos principais nomes do Porto, sendo, inclusive, convocado para a disputa da Copa América em junho e julho deste ano.

Por outro lado, Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro vindo do Athletico-PR, porém pouco jogou. Ele tem contrato na Catalunha até junho de 2031, disputou três dos quatro jogos de pré-temporada, com média de 23 minutos por partida. Contudo, está fora dos planos da comissão técnica do novo técnico Hansi Flick, assim como ocorreu com Xavi Hernández na temporada passada.

Com o ex-jogador espanhol, Vitor Roque atuou em apenas 16 partidas, sendo apenas duas como titular, e dois gols marcados. Do mesmo modo, não ficou os 90 minutos em campo em nenhuma delas.

Barcelona reuniu-se com agente de Vitor Roque

Na última sexta-feira (9), uma reunião entre o empresário do jogador, André Cury, e o diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco, definiu que o brasileiro não teria muitas chances de mostrar seu futebol na Catalunha. Apesar disso, o clube recusou uma proposta do Everton, da Inglaterra.

Vitor Roque chegou em janeiro ao Barcelona, após ter sido vendido em julho do ano passado pelo Athletico-PR. No total, A negociação poderia chegar a 74 milhões de euros, de acordo com metas estabelecidas em contrato.

Um dos principais motivos para a saída de Vitor Roque do Barcelona é a questão financeira. Para inscrever o atleta na próxima temporada, o Barcelona necessitaria abrir espaço salarial, contudo tem dificuldades neste sentido. Recentemente, o clube anunciou a contratação do meia Dani Olmo, destaque da Eurocopa, e a terá o retorno de Gavi aos gramados em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.