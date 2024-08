Mosaico dupla face da torcida do Botafogo chama a atenção

Chamou a atenção! O mosaico dupla face do Movimento Ninguém Ama Como a Gente, responsável pelas ações na torcida do Botafogo, deu o que falar. A festa aconteceu na entrada dos jogadores em campo antes da vitória por 2 a 1 em cima do Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na última quarta-feira (14) no Nilton Santos.

Os torcedores preparam uma festa inédita para a partida: um mosaico dupla face com detalhes em LED com a temática “Renascer”. Primeiro, a imagem mostrava o escudo do clube e, depois, uma fênix surgindo em meio ao fogo. Este, fazendo referência a um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas.

A ideia da torcida era passar a mensagem que o Alvinegro está renascendo das cinzas. Uma vez que o alto investimento e as boas atuações desde a última temporada têm feito com que o clube carioca esteja na briga por títulos. Ano passado, quase levou o Campeonato Brasileiro – chegou a liderar grande parte da competição. Dessa vez, o Botafogo briga de novo pelo Brasileirão, além de um título inédito na Libertadores.

Além do mosaico, que aconteceu no Setor Leste, outras partes do estádio receberão materiais de festa e bandeiras. O resultado impressionou e repercutiu nas redes sociais, uma vez que foi a primeira vez que uma torcida realizou um mosaico dupla face durante uma partida no Brasil. Além disso, deu resultado em campo: os jogadores fizeram uma boa partida contra a equipe paulista e saíram em vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A decisão, portanto, será na próxima semana, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.