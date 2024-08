Morre Ivair, ídolo da Portuguesa

EmO ex-jogador Ivair, ídolo da Portuguesa, morreu aos 79 anos nesta quinta-feira (15), em São Paulo, vítima de um câncer. Conhecido como ‘Príncipe do Futebol’, apelido dado por Pelé, o ex-atacante também teve convocações para a Seleção Brasileira.

Ivair iniciou sua trajetória na base da Lusa em 1957, aos 12 anos. Em 1962, fez sua estreia entre os profissionais da equipe. Ao todo foram 307 jogos e 103 gols marcados. Ele deixou o clube em 1969. Nas redes sociais, a Portuguesa prestou homenagens após o falecimento do ídolo.

Veja a postagem da Portuguesa:

Hoje, infelizmente nós da Portuguesa estamos de luto. Perdemos um dos nossos maiores ídolos, o nosso Príncipe, o grande Ivair. Príncipe, você não morreu, você está eternizado em nossos corações! Descansa em paz.

À familia e amigos o nosso abraço. pic.twitter.com/MFxJRS2nLZ — Portuguesa ???????? (@Lusa_Oficial) August 15, 2024

Posteriormente a Portuguesa, o ex-atacante defendeu ainda Corinthians, Fluminense, Paysandu e América-RJ no Brasil. Pelo tricolor carioca, Ivair venceu seus únicos títulos como jogador: os Cariocas de 1971 e 1973. Embora tenha feito a maior parte da carreira no país, ele também atuou por clubes do exterior: América-MEX, Toronto-CAN e Georgia Generals-EUA.

O sepultamento de Ivair acontece ainda nesta quinta-feira, às 17h, no Cemitério da Lapa.

