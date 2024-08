Exemplo! Botafogo vai banir torcedor que fez gestos racistas

Atitude exemplar! O Botafogo anunciou, por meio de uma nota em suas redes sociais, que identificou o torcedor que fez gestos racistas no Nilton Santos na vitória contra o Palmeiras por 2 a 1 pela Libertadores. Além disso, afirmou que vai banir a presença do homem no estádio.

“Não será apenas uma Nota Oficial protocolar de repúdio e com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas. O “torcedor” que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta (15) e será banido do Estádio Nilton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis”, afirmou.

Do mesmo modo, o clube ainda alertou que racismo é crime. Nesse sentido, afirmou que não medirá esforços para garantir que esses atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo.

“Racismo é crime — e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito. Juntos, faremos o Botafogo e o Futebol um exemplo de respeito e igualdade”, finalizou.

O caso

Em um vídeo que “viralizou” nas redes sociais, o torcedor com a camisa do Botafogo fez, primeiramente, movimentos que imitariam um macaco em direção aos palmeirenses. Além disso, esfregou o dedo no antebraço em gesto provocativo sobre a cor de outro indivíduo.

