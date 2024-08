Botafogo x Flamengo: CBF define árbitro para clássico

Botafogo e Flamengo fazem o clássico carioca da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (18). A partida será realizada no Nilton Santos. Nesta quinta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o árbitro Bruno Arleu de Araújo comandará o jogo.

Bruno, por sua vez, é árbitro do quadro da Fifa e também da Federação do Rio de Janeiro. Dessa forma, mostra que há uma mudança nos critérios da comissão de arbitragem, uma vez que os clássicos no Rio de Janeiro vinham sendo apitados por árbitros de outros estados.

No Campeonato Brasileiro deste ano, o árbitro já apitou em nove partidas. Além disso, Bruno esteve no comando de três jogos pela Copa do Brasil e uma na Copa Sul-Americana. Por outro lado, é a primeira vez que o árbitro apita o clássico Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. Todas as vezes que esteve no comando foram pelo Campeonato Carioca.

Além do clássico estadual, que já gera uma expectativa de bom jogo, Botafogo e Flamengo brigam diretamente pela liderança do campeonato. O Alvinegro é o líder, com 43 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, está na terceira colocação, com 41 – e uma partida a menos. No primeiro turno, o Botafogo venceu por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Luiz Henrique e Savarino.

