São Paulo recebe visita de Forlán antes de enfrentar o Nacional

Pablo Forlán e o presidente Júlio Casares no hotel da delegação do São Paulo em Montevidéu - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo recebeu uma visita ilustre nesta quinta-feira (15), na concentração da equipe em Montevidéu, no Uruguai, no dia da partida contra o Nacional, na ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O ex-lateral-direito Pablo Forlán esteve no hotel e se encontrou com dirigentes e jogadores.

Pablo Forlán foi atleta do São Paulo no início dos anos 70 logo depois de se destacar no Peñarol, onde conquistou os títulos da Libertadores e Mundial. Ao chegar ao Brasil, ajudou o Tricolor a ganhar troféus em um período de jejum do clube. No Morumbis, ganhou os Campeonatos Paulistas de 1970, 1971 e 1975.

O ex-lateral é pai de Diego Forlán, que defendeu o Internacional no Brasil. Porém, atuou em diversos times de destaque na Europa, como Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Em 2010, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, ajudando o Uruguai a ficar na quarta colocação. Ele terminou ainda como artilheiro da competição, junto com o alemão Thomas Müller, com cinco gols.

O São Paulo encara o Nacional nesta quinta-feira, à 19h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo da volta é na próxima quinta (22), desta vez no Morumbis.

