Maxi Meza é anunciado como mais um reforço do River Plate

Seis anos depois, o meio-campista Maxi Meza está de volta ao futebol argentino. Após período onde se tornou referência em diferentes aspectos no Monterrey, Meza foi anunciado como reforço do River Plate na tarde desta quinta-feira (15).

A informação sobre o acerto entre as partes era fato conhecido há algumas semanas. Todavia, somente na madrugada desta quinta, o atleta de 31 anos chegou ao seu país natal. Como já havia feito a avaliação médica no México, trouxe a documentação que viabilizou a assinatura contratual direta do vínculo até 2026.

O contrato de Maxi Meza com o Monterrey ainda tinha duração até dezembro deste ano. Ou seja, para ter o atleta a disposição, de maneira imediata, o River negociou junto aos Rayados um valor de compensação de dois milhões de dólares. Na atual cotação, a quantia equivale a R$ 10,9 milhões.

Com formação no Gimnasia, Meza ganhou projeção nacional na Argentina muito em razão dos três anos que defendeu as cores do Independiente. Em 2018, o Rojo vendeu seus direitos para o Monterrey em experiência que formou um grande laço de identificação com a representação mexicana. Em suma, foram 239 jogos com 38 gols, 31 assistências e quatro títulos. Além do Apertura da Liga MX em 2019 e da Copa MX em 2019/2020, ele venceu por duas vezes a Liga dos Campeões da Concacaf nos anos de 2019 e 2021.

Entrou firme na janela

Na busca por se fortalecer, principalmente, olhando para a Libertadores, este é o sétimo reforço contratado pelo River Plate, além do retorno de Marcelo Gallardo, na atual janela de transferências. Antes, o clube de Buenos Aires havia trazido o goleiro Jeremias Ledesma, o lateral-direito Fabián Bustos, os zagueiros Federico Gattoni, Felipe Peña e Germán Pezzella além do centroavante Adam Bareiro.

