Árbitro da partida entre Flamengo e Bolívar já cometeu falha bizarra na Libertadores

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, sob o comando de Wilmar Roldán. O árbitro, por sua vez, já cometeu uma falha bizarra em uma partida da competição.

Em um duelo entre equipes as equipes colombianas Junior Barranquilla e Once Caldas, o árbitro, também do país sul-americano, autorizou o começo da partida pela Libertadores. No entanto, não tinha bola para o início do jogo. Em campo, jogadores e arbitragem deram risada e, depois, a partida foi iniciada – com bola.

Além disso, o adversário do Rubro-Negro nunca perdeu uma partida sob o comando de Wilmar Roldán. Ou seja, em quatro jogos do Bolívar na Libertadores em que o colombiano esteve no comando, foram três vitórias e um empate do time boliviano. Porém, a partida mais recente foi em 2023. As outras três foram há mais de dez anos. Confira:

03/05/2023 – Cerro Porteño 0 x 4 Bolívar

15/05/2014 – Bolívar 1 x 0 Lanús

08/05/2014 – Lanús 1 x 1 Bolívar

30/01/2013 – Bolívar 4 x 3 São Paulo

O confronto entre Flamengo e Bolívar

Flamengo e Bolívar vão se enfrentar pela terceira vez nesta edição da Libertadores. As equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase – o time boliviano avançou em primeiro e o time carioca, em segundo.

O Rubro-Negro busca algo parecido com o que aconteceu na fase de grupos no Maracanã, em que conseguiu uma goleada por 4 a 0, com gols de Gerson, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro. Dessa forma, o clube carioca iria para o jogo de volta, na altitude, com uma boa vantagem no placar em busca de uma vaga pelas quartas de final da competição.

