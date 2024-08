Premier League exige que árbitros revelem seus times de coração

Os árbitros da Premier League precisarão informar seus times de coração à ‘PGMOL’, a organização responsável pela arbitragem do Campeonato Inglês, para evitar possíveis “conflitos de interesses” como os que ocorreram na temporada 2023/24. Isto porque, no ano passado, o Nottingham Forest acusou o chefe do VAR de ser torcedor do Luton Town, gerando uma grande polêmica que repercutiu no futebol britânico.

Em abril, o Nottingham Forest publicou um comunicado contundente nas redes sociais, alegando haver alertado a Premier League e a ‘PGMOL’ sobre o juiz Stuart Attwell, que comandou o VAR na polêmica derrota por 2 a 0 para o Everton. De acordo com o clube, Attwell era torcedor do Luton Town, equipe que disputava ponto a ponto com o Nottingham Forest a permanência na liga.

A controvérsia levou a ‘PGMOL’ a implementar novas diretrizes para a temporada 2024/25.

De acordo com Howard Webb, ex-árbitro e diretor da ‘PGMOL’, os árbitros foram instruídos a revelar seus times de coração à organização. No entanto, essas informações não serão divulgadas publicamente.

Dessa maneira, Webb explicou que a intenção é evitar casos semelhantes aos de Nottingham Forest e Luton Town.

“Vamos revisar as escalas de arbitragem e fazer ajustes se identificarmos possíveis conflitos de interesses, caso um árbitro se declare torcedor de um time específico. Se um árbitro tiver jogado por algum clube, também faremos mudanças. E, como estamos incentivando mais jogadores a se tornarem árbitros, isso é algo que precisaremos considerar”, afirmou Webb.

“Além disso, se houver conexões pessoais entre os árbitros e funcionários de clubes, faremos as alterações necessárias. Vamos avaliar todos esses fatores ao designar os árbitros”, concluiu.

