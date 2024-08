Wesley vira preocupação após deixar jogo do Inter nos primeiros minutos

O Inter, enfim, conseguir quebrar o jejum de vitórias ao bater o Juventude, no Beira-Rio, por 2 a 1. Contudo, nem tudo foram flores no triunfo colorado. Isso porque o atacante Wesley deixou o campo no início do jogo com dores no tornozelo esquerdo. Ele será avaliado para saber se tem lesão no local.

O atacante chocou-se com o goleiro Gabriel Vasconcellos antes dos dois minutos de jogo e ficou caído no gramado. Os jogadores do Inter reclamaram de pênalti no lance. Contudo, o árbitro mandou a jogada seguir. Assim, Wesley não teve condições de permanecer em campo e deu lugar a Gustavo Prado.

O técnico Roger Machado pode ter um outro problema para o setor ofensivo. Afinal, Wanderson estava relacionado para enfrentar o Juventude, porém acabou cortado por conta de dores musculares. Assim como Wesley, deve passar por exames médicos para avaliar uma possível lesão.

Bruno Henrique volta ao Inter no Brasileirão

Por outro lado, o treinador contará com o retorno de Bruno Henrique. O volante cumpriu suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo e pode enfrentar o Atlético-GO na próxima rodada.

A vitória sobre o Jaconero deu um alívio para o Inter. Além de ser a primeira vitória do técnico Roger Machado no comando da equipe, marcou também o fim da sequência de 12 jogos sem vitórias, sendo oito delas pelo Campeonato Brasileiro.

O triunfo também fez o Colorado dar uma distanciada da zona do rebaixamento da competição. Afinal, agora com 25 pontos, abre quatro do primeiro time fora da degola.

O Inter visita o Atlético-GO no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Acioly, pelo Brasileirão.

