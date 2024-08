Ponte Preta x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h, no Moisés Lucarelli, pela 21° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A Macaca é a 11° colocada da competição, com 27 pontos e precisa da vitória caso ainda queria brigar pelo acesso a elite do futebol nacional. Já o Esmeraldino está na nona posição, com um ponto a mais que os paulistas e também querem entrar no G-4 da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega a Ponte Preta

O técnico Nelsinho Baptista terá que mexer mais uma vez no time titular. Afinal, os atacantes Jeh e Iago Dias vão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Novaes, autor do gol que garantiu o empate com o Coritiba na última rodada, surge como principal candidato para a vaga de Jeh. Mas Renato também é uma outra opção para o treinador alvinegro. Aliás, esta será a 14ª rodada do treinador no comando da Macaca nesta temporada e sua 14ª escalação diferente. Ele ainda não conseguiu repetir uma formação desde que chegou ao time campineiro.

Como chega o Goiás

Por sua vez, o técnico Vagner Mancini terá que fazer pelo menos uma mudança em relação ao time que começou a partida contra o Ceará na última rodada. Afinal, o meia Luiz Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. As opções mais prováveis são Thiago Galhardo, que atuaria mais recuado, além de Régis e até mesmo Rafael Gava. Esta deve ser a única mudança no time. Assim, o restante da equipe deve ser o mesmo da última partida. Aliás, existe a expectativa que DG, reforço vindo do Barra-SC esteja na lista de relacionados para o embate.

PONTE PRETA X GOIÁS

Série B-2024 – 21ª rodada

Data e horário: 16/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas )SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Everton Brito, Matheus Régis e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista

GOIÁS: Tadeu; Diego, Messias, Reynaldo e Sander; Aloísio, Marcão e Thiago Galhardo (Régis); Welliton Matheus, Ángelo Rodríguez e Rildo. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira De Lima (PE)

Assistentes: : Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

