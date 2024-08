Emprestado pelo Inter, Matheus Dias fala sobre estreia e adaptação em Portugal

Matheus Dias estreou no futebol português - (crédito: Foto: Miguel Lemos)

Emprestado pelo Internacional, Matheus Dias debutou pelo CD Nacional no empate em 1 a 1 contra o AVS SAD, pela primeira rodada da Liga Portugal. Há pouco mais de duas semanas em Portugal, o volante falou sobre a adaptação ao novo país e ao futebol local.

“Dentro do possível, a adaptação tem sido boa. A cidade é muito bonita e obviamente a língua ajuda bastante nesse processo, ainda mais com a presença de outros brasileiros no clube. O que tem sido mais difícil é a distância da família, mas é algo que precisamos superar para seguir o sonho”.

“Por enquanto foi apenas um jogo e estava muito quente, então é um pouco mais complicado para avaliar, mas já deu pra notar que é um futebol muito físico”, contou Matheus que, apesar do forte calor, apresentou ótimos números em sua estreia, acertando 89% dos passes que tentou e vencendo cinco de sete duelos disputados.

O time da Ilha da Madeira, cidade onde nasceu Cristiano Ronaldo, conta com uma legião de brasileiros no elenco. Além de Matheus, são mais dez brazucas que vão defender a equipe na temporada.

“Com certeza, ter muitos brasileiros no time tem ajudado bastante em tudo, tanto na adaptação fora de campo, quanto dentro dele também”.

Time de Matheus Dias encara o Sporting

Já na segunda rodada, o jovem de 22 anos terá pela frente um dos principais times do país, o Sporting, campeão da última temporada e que venceu o Rio Ave por 3 a 1 na estreia.

“Sabemos da qualidade do Sporting que, assim como o Porto e o Benfica, costumam ser os favoritos ao título, mas precisamos encarar todos os jogos da mesma forma, com seriedade e atenção. Em pontos corridos todos os jogos são finais”.

O confronto entre Nacional e Sporting acontece às 14h deste sábado (17), no Estádio da Madeira, casa do Nacional.

