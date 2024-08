Principais campeonatos europeus recomeçam neste fim de semana

Depois de três meses de ausência, as cinco principais ligas europeias estão de volta para agraciar os fãs do futebol internacional. Três delas, inclusive, contarão com a presença de jogadores nascidos no Distrito Federal.

Entre os campeonatos Alemão, Italiano, Francês, Inglês e Espanhol, os três últimos abrigam quatro brasilienses. O grande destaque é Endrick. Nascido em Taguatinga e revelado pelo Palmeiras, acaba de chegar ao atual campeão europeu, Real Madrid.

O jovem atacante brasiliense aterrissou na capital espanhola pelo montante de R$ 409 milhões. Até agora, atuou apenas em amistosos de pré-temporada. Durante a conquista da Supercopa Europeia diante da Atalanta, Endrick não entrou em campo. Porém, está cotado para participar do confronto de estreia contra o Mallorca, no domingo, às 16h30.

Quem também representa o Distrito Federal no Real Madrid é o meia-atacante Reinier. Ele, no entanto, se encontra em situação distinta de Endrick. O ex-jogador do Flamengo vive a sexta temporada no Bernabéu e ainda luta para se firmar. Depois de um ano no time B da equipe, o Castilla, foi emprestado para Borussia Dortmund, da Alemanha; Girona, também da Espanha; e Frosinone, da Itália. Agora, está de volta e pode ficar. Porém, ainda tem futuro indefinido.

Igor Thiago será o homem-gol do londrino Brentford, da Inglaterra, na nova temporada. Recém-chegado do Club Brugge, da Bélgica, o atacante nascido no Gama se tornou conhecido no futebol do Velho Mundo ao fechar a temporada 2023/2024 como artilheiro da equipe na campanha do título nacional. Em 34 partidas, marcou 18 gols — melhor desempenho de um brasileiro na Europa naquele período.

Vendido pelo Santos ao Chelsea em julho de 2023, Ângelo Gabriel nasceu e cresceu em Samambaia. Considerado como uma joia da Vila, o ponta direita de 19 anos não chegou a atuar em partidas oficiais pelo time de Londres. Isso não quer dizer que ele não esteja nos planos do clube azul. Ângelo foi emprestado ao Estrasburgo, da França, filiado ao Chelsea. Prestes a atuar na terra do croissant pela segunda temporada, o brasiliense deverá ter chances na Inglaterra ao retornar em julho de 2025.













Clubes investem em contratações



Candangos à parte, os cinco principais torneios nacionais do Velho Continente chegarão com uma série de novidades. Na Espanha, a ida de Mbappé ao Real Madrid é a mais badalada delas. O Barcelona tenta fazer frente ao rival com as chegadas do novo treinador, Hansi Flick, e de Dani Olmo, meio-campista vencedor da Euro-2024 com a Espanha. O torneio já começou. Nesta quinta-feira (15/8), Athletic Club e Getafe empataram em 1 x 1, assim como Real Betis e Girona. A primeira rodada continua até domingo. A ESPN e o Disney+ transmitem as partidas.

Na Inglaterra, o atual campeão Manchester City ganhou o reforço do brasileiro Savinho, ex-Girona. O Liverpool se estrutura para começar a era pós Jurgen Klopp, que deixou o clube depois de nove temporadas. O holandês Arne Slot, campeão nacional com o Feynoord, é o novo encarregado.

O Manchester United é quem mais gastou. Foram 164 milhões de euros (R$ 987 milhões) investidos em quatro reforços. A primeira rodada começa justamente com o embate entre os Red Devils e o Fulham, nesta sexta-feira (16/8), às 16h, com transmissão pela ESPN e pelo Disney+. Os jogos seguem até segunda-feira.

O Campeonato Francês também começa nesta sexta-feira (16/8). PSG inicia a vida sem Mbappé, às 15h45, diante do Le Havre. O restante da rodada acontece até domingo. O Italiano é o próximo, com estreia marcada para amanhã, e mais jogos no domingo e na segunda-feira. A Internazionale chega forte para a defesa do título. Juventus e Milan, no entanto, com os novos treinadores Paulo Fonseca, português, e Thiago Motta, ítalo-brasileiro e ex-jogador do Barcelona, prometem dar trabalho.

O Alemão será o último a retornar, somente na sexta-feira, 23 de agosto. O atual campeão invicto Bayer Leverkusen terá as concorrências de equipes que também têm novos treinadores. O Bayern de Munique contratou o ex-zagueiro Vincent Kompany. O Borussia Dortmund escolheu o ex-volante Nuri Sahin.

Serviço

Início dos campeonato e onde assistir aos jogos:

LaLiga (Espanhol): 15 de agosto (ESPN e Disney+)

Premier League (Inglês): 16 de agosto (ESPN e Disney+)

Serie A (Italiano): 17 de agosto (ESPN e Disney+)

Ligue 1 (Francês): 18 de agosto (ESPN e Disney+)

Bundesliga (Alemão): 23 de agosto (RedeTV, Cultura, SporTV, One Football e Cazé TV)

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito