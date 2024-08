Le Havre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Marquinhos durante treinamento do PSG - (crédito: Foto: Divulgação/PSG)

A Ligue 1 está de volta. Atual campeão, o PSG visita o Le Havre nesta sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura do Campeonato Francês 2024/25, no Stade Océane, em Normandia, na França.

Como chega o Le Havre

O Le Havre conseguiu a permanência na elite do futebol da França após encerrar a Ligue 1 2023/24 na 15ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. Dessa maneira, o clube vai para mais um ano na tentativa de permanecer entre as 18 melhores equipes do futebol francês.

Além disso, a equipe deve manter a escalação dos amistosos da pré-temporada. Assim, a boa notícia para os torcedores é que o técnico Didier Digard não terá desfalques de última hora para a estreia na Ligue 1.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG, favorito para sair com a vitória nesta sexta-feira, começa sua trajetória após a saída do astro Kylian Mbappé e vai defender mais um título nacional.

Por fim, o técnico Luis Enrique também poderá contar com força máxima e deve mandar a campo o que tem de melhor no elenco.

Le Havre x PSG

1ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 16/08/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: no Stade Océane, em Normandia, na França

Le Havre: Arthur Desmas; Arouna Sangante, Étienne Kinkoue, Gautier Lloris e Yanis Zouaoui; Kandet Diawara e Abdoulaye Toure; Josué Casimir, Daler Kuzyaev e Antoine Joujou; Steve Ngoura. Técnico: Didier Digard.

PSG: Donnarumma; Carlos Soler, Milan Skriniar, Willian Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Marco Asensio; Bradley Barcola, Kolo Muani e Ibrahim Mbaye. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Willy Delajod (FRA)

Onde assistir: CazéTV e Amazon Prime Video

