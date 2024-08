Ex-jogador de Santos, Palmeiras e Cruzeiro é cotado para ‘A Fazenda 16’. Saiba!

José Eduardo Bischofe, mais conhecido como Zé Love, ex-jogador de Santos, Palmeiras e Cruzeiro, é um dos nomes cotados para o elenco da 16ª edição do reality show “A Fazenda”, que tem transmissão da Record.

A jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, foi a primeira a divulgar a informação. O programa estreia no dia 17 de setembro, mas os participantes ainda não foram confirmados.

Zé Love teve uma carreira marcante em grandes clubes brasileiros, incluindo Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Athletico, Sport e Fortaleza. Ele se aposentou em 2021, após jogar pelo Brasiliense.

Durante sua carreira, Zé Love jogou ao lado de Neymar no Santos, com quem conquistou a Libertadores em 2011. No entanto, a relação entre eles azedou e chegou aos tribunais devido a dívidas não pagas. Neymar Pai assumiu as obrigações financeiras do atacante, mas não recebeu os valores devidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.