Tudo igual! Nacional-URU e São Paulo ficam no empate sem gols

Nesta quinta-feira (15), Nacional e São Paulo empataram sem gols, no Gran Parque Central, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com o placar, o duelo fica em aberto. Quem vencer a segunda partida, avança. Por outro lado, se o empate persistir, a classificação será definida nos pênaltis.

É no MorumBIS

O próximo jogo entre Nacional-URU e São Paulo ocorre na próxima quinta-feira (22), no MorumBIS, em São Paulo.

Primeiro tempo sonolento

Os primeiros 45 minutos foram de muita transpiração e pouca inspiração. O Nacional, mesmo dentro de casa, não conseguiu assustar de fato o goleiro Rafael. O lance que deu um pouco de ânimo veio em chute de fora da área com Oliva, mas a bola saiu pela linha de fundo. Enquanto isso, o São Paulo administrava a posse de bola e quase não progredia.

Segundo tempo com São Paulo precavido

Pelo menos até os 30 minutos da etapa final, o cenário foi o mesmo da primeira parte. O meio-campo congestionado e nada criado de muito perigo. O primeiro a assustar foi o São Paulo. Calleri, sempre ele, recebeu em velocidade na grande área e bateu cruzado para defesa de Mejía. A resposta do Nacional veio pouco depois. Após cruzamento, Sanabria desviou e Zabala, sozinho na pequena área, furou. Rafael conseguiu defender.

Na reta final, o Nacional até esboçou um abafa em cima do São Paulo e no erro do Tricolor, quase chegou ao seu gol. Nestor perdeu a bola perto da grande área, Lozano saiu com ela livre e teve o seu chute barrado por Arboleda.

NACIONAL-URU 0 x 0 SÃO PAULO

Libertadores da América-2024 – oitavas de final (jogo de ida)

Data e horário: 15/8/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Gran Parque Central, Montevidéu (SP)

Público: Não informado

Renda: Não Informado

Gols: –

NACIONAL-URU: Majía; Lozano, Coates e Polenta; Gabriel Paez, Oliva, Alexis Castro (Nico López,31’/2ºT) e Sanabria (Mauricio Pereyra, 36’/2ºT); Galeano (Recoba, 19’/2ºT), Betancourt (Herazo, 31’/2ºT) e Zabala (icolás Rodriguez, 31/2ºT). Técnico: Martín Lasarte.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura (Michel Araújo, 39’/2ºT) e Luciano (Rodrigo Nestor, 31/’2ºT); Ferreira (Wellington Rato, intervalo) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky(ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões Amarelo: Polenta, Pereyra (NAC) Luciano, Arboleda (SAO)

Cartões Vermelho: –

