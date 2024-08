Atacante do Atlético, em recuperação de lesão, vai a campo na Cidade do Galo

Após o empate de 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores, o Atlético já se prepara para o próximo desafio, que será contra o Cuiabá. A partida ocorrerá neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante um treino comandado por Gabriel Milito, a presença de Eduardo Vargas chamou atenção. O atacante, que se recupera de uma lesão no joelho direito, participou de corridas no gramado da Cidade do Galo como parte de seu programa de fisioterapia.

Apesar da participação no treino, é provável que Vargas fique de fora do jogo contra o Cuiabá. A situação é semelhante para Hulk, que também está em processo de recuperação. Embora o camisa 7 esteja demonstrando evolução, inclusive nas redes sociais, ele não deve voltar a campo contra o Dourado.

Para a partida contra o Cuiabá, há a expectativa de que Gabriel Milito faça grandes mudanças na equipe. Preocupado com a sequência intensa de jogos, o treinador pode optar por dar descanso a alguns titulares.

Atualmente, o Atlético ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, enquanto o Cuiabá está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 17 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.