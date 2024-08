Zubeldía elogia atuação do São Paulo no Uruguai

Luis Zubeldía aprovou a atuação do Tricolor na casa do Nacional - (crédito: RUBENS CHIRI/Perspectiva)

Nesta quinta-feira (15), o São Paulo foi até Montevidéu e empatou sem gols com o Nacional-URU, no Parque Central, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Agora, o Tricolor coloca suas fichas nos jogos do MorumBIS para garantir uma vaga na próxima fase do torneio continental.

Apesar de não exibir um futebol vistoso ao longo dos 90 minutos, o time foi elogiado pelo técnico Luis Zubeldía, que revelou a sua estratégia para o confronto na casa do adversário.

“Sabíamos que seria um jogo duro. Estamos enfrentando o Nacional, uma equipe de história, que tem bons jogadores. Nesta instância, quando se joga num cenário diferente, as partidas são difíceis. Neste contexto, umas coisas fizemos bem, em outras faltou ter mais precisão, como de visão panorâmica para termos mais situações de gols. Mas outras fizemos bem. Foi um bom passo para a equipe”.

“Em alguns momentos nos defendemos, em outros eles nos apertaram com chutes. Foi um jogo complicado. Nos faltou mais progressão com a bola, chegar ao gol rival, mas assim são as copas. Por isso, dizem que são jogos de 180 minutos, quem tem os melhores 180 minutos possivelmente passa”, disse Zubeldía.

Com a igualdade na ida, a eliminatória fica aberta no MorumBIS. Quem vencer no tempo normal, leva a vaga. Em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis. São Paulo e Nacional se enfrentam na próxima quinta-feira (22), na capital paulista.

