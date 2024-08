Brasileiro Sub-20: Fluminense empata com Inter, mas segue perto das quartas

Internacional e Fluminense empataram sem gols na noite desta quarta-pfeira (15), pela 18ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo foi disputado no Estádio Monumental do Cristo Rei, em Porto Alegre.

As equipes tiveram poucas chances de gols, com o setor defensivo levando clara vantagem sobre os ataques. O jogo também teve lances duros, e a arbitragem não se impôs.

Com o resultado, o Colorado ocupa a 18ª colocação, agora com 17 pontos. Já o Fluminense segue em oitavo, com 28 pontos. Mas os cariocas desperdiçaram a oportunidade de assegurar com antecedência a vaga no mata-mata. Isso porque o Santos, nono colocado, aparece com 25 somados e ainda pode ultrapassar o Tricolor.

Um empate em casa diante do São Paulo na próxima quarta, às 15h, garante o Fluminense na fase eliminatória. Os Meninos da Vila, por outro lado, enfrentam o Goiás.

Mais cedo nesta quinta-feira, outros dois jogos foram realizados pela 18ª rodada. O Botafogo fez 3 a 0 no Atlético-MG no Nilton Santos, gols de Rafael Lobato, Kayke e Fabiano. Em Fortaleza, o América-MG derrotou por 3 a 1 o Ceará. David Martins, duas vezes, e Karlos anotoaram os gols do time mineiro.

Falta apenas uma rodada, além de duas partidas atrasadas da dupla Gre-Nal, para o encerramento da primeira fase do Brasileirão Sub-20. Sete equipes já estão classificadas para as quartas de final: Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Goiás, Athletico-PR, Cruzeiro e Fortaleza. Santos e Fluminense decidem a última vaga.

