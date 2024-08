Léo Pereira valoriza vitória, mas diz que Flamengo queria vantagem maior

O zagueiro Leo Pereira marcou o segundo gol do Flamengo na vitória diante do Bolívar - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

O Flamengo fez o dever de casa e venceu o Bolívar por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. O atacante Luiz Araújo e o zagueiro Léo Pereira marcaram os gols do time carioca.

Desse modo, a equipe comandada por Tite pode perder o jogo de volta por até um gol de diferença, enquanto o empate também classifica o Flamengo para a próxima fase do torneio continental. Autor do segundo gol, Léo Pereira analisou o jogo.

Veja mais: Tite analisa desempenho do Flamengo como superior ao placar contra o Bolívar

“A gente sabe que no último jogo contra eles fomos muito fortes. Queríamos vencer com um resultado maior, mas o resultado foi bom para a gente”, falou o defensor.

Todavia, o Flamengo agora vira a chave e enfrentará o Botafogo, fora de casa, em jogo do Brasileirão. Léo Pereira também comentou o confronto entre as equipes, que valerá a liderança da competição. Jogo marcado para o domingo (18), no Estádio Nilton Santos.

“Temos que pensar agora no Botafogo. Sabemos que a temporada é pesada, com jogos importantes toda semana. Somente depois proponho pensarmos novamente no Bolívar”, resumiu o zagueiro do Flamengo, autor de um gol na vitória pelo torneio continental.

