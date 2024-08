Campeonato Inglês começa nesta sexta-feira; confira detalhes

A bola vai rolar no Campeonato Inglês para a temporada 2024/25. Com promessa de emoção na luta pelo título, por vagas nas competições continentais e contra o rebaixamento, os 20 clubes prometem agitar a Inglaterra com grandes jogos na competição nacional mais disputada do mundo.

O Manchester United abre o torneio diante do Fulham, nesta sexta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Old Trafford. Já o atual campeão Manchester City inicia a defesa pela coroa no domingo (18), às 12h30, contra o Chelsea, no Etihad Stadium.

Veja a tabela do Campeonato Inglês!

Favoritos

Atual tetracampeão do Campeonato Inglês, o Manchester City é o favorito ao título da temporada 2024/25. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola manteve a base estrelada por Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden, entre outros craques. Apesar de contar com o forte investimento dos membros da família real de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, os Citizens contrataram apenas o brasileiro Savinho, que se destacou pelo Girona, da Espanha, em 2023/24. O argentino Julian Álvarez, por sua vez, foi negociado com o Atlético de Madrid, da Espanha.

Além do Manchester City, o Arsenal tem potencial para brigar pelo título inglês por mais uma temporada. Após bater na trave nos últimos dois anos, os Gunners investiram na defesa com a contratação do zagueiro Riccardo Calafiori, ex-Bologna, da Itália, e seguraram os principais nomes do elenco, como Martin Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka e cia. O Manchester United, que mais uma vez investiu forte na janela de transferências, também pode correr por fora na disputa. O Liverpool, por sua vez, segue forte, mas inicia um novo ciclo sob o comando de Arne Slot.

Podem surpreender

Não é surpresa para ninguém que a briga por título e vagas na Liga dos Campeões e Liga Europa costuma ficar entre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Foi assim na maioria das vezes desde 1992, quando iniciou-se a Premier League. Porém, não é raro ver outra equipe figurando entre os seis melhores. Desde 2022, clubes como Newcastle United, Aston Villa, Brighton e West Ham conseguiram surpreender. Até mesmo o Leicester City já conseguiu conquistar o título inglês em 2016.

Não há muita expectativa de surpresas para a temporada 2024/25. Em meio a oscilação de Chelsea, Manchester United e Tottenham nas últimas temporadas, o quarteto formado por Aston Villa, Brighton, Newcastle United e West Ham pode surpreender o grupo dos seis gigantes do futebol inglês mais uma vez. Aston Villa e West Ham, inclusive, fizeram fortes investimentos na janela de transferências, enquanto o Brighton colhe os frutos de um trabalho de captação de excelência nos últimos anos. O Newcastle, por sua vez, possui o forte investimento do fundo soberano da Arábia Saudita.

Correm risco

A manutenção na elite do futebol inglês é o maior desafio dos clubes que conquistam o acesso. Burnley, Luton Town e Sheffield United conseguiram subir há um ano, mas foram rebaixados para a segunda divisão de 2024/25. Dessa forma, os principais ameaçados pelo rebaixamento são justamente os três clubes “novatos” que vão disputar a primeira divisão nesta temporada: Ipswich Town, Leicester City e Southampton. O Ipswich volta a disputar a competição após mais de 20 anos e é o mais ameaçado do trio.

Porém, não dá para ignorar que outros times que estão na elite correm risco de rebaixamento. Nos últimos anos, por exemplo, o Everton tem flertado com a queda. O tradicional clube inglês, inclusive, vive um processo de venda e deve ser adquirido pelo grupo de John Textor, sócio-majoritário da SAF do Botafogo. Além dele, o Nottingham Forest — que chegou a perder pontos por infringir a regra do fair-play financeiro — tem sido constantemente ameaçado.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.